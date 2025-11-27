Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил проекта на държавен бюджет за 2026 г. да бъде изтеглен. За това съобщи самият той пред журналисти в парламента.

"Казах, че бюджетът за 2026 г. не ми харесва. Затова призовах премиера той да бъде изтеглен. Събрах сутринта подкрепящите партии в Съвета за съвместно управление и премиера, за да го обсъдим. Докато не се възстанови диалога със Тристранката и всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Аз съм работил десетилетия наред в диалог с НСТС. Сегашният бюджет е с 3% дефицит, така че няма никакъв проблем. Дори един човек да протестира, се опитвам да чуя какво казва. В някои от исканията за промени в бюджета има логика и разум", коментира Борисов.

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че вчера ресорната парламентарна комисия прие на второ четене план-сметките на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. Очакваше се днес да бъде обсъден и проектът на държавен бюджет за 2026 г. - първият в новата евровалута.

На 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала.

В него се придвижва приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очаква се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата става 620 евро. С 2% се увеличава вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качва от 5 на 10%. „За” гласуваха 131 депутати - от партиите в правителството, „ДПС-Ново начало" и четирима независими. Против бяха 87 - от ПП-ДБ, „Възраждане”, АПС и МЕЧ. Депутатите от „Величие” не бяха в залата.

Депутатите имаха срок до понеделник вечерта, за да внесат предложения за промени преди окончателното гледане на сметката за държавната хазна.

А параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди души в центъра на София в сряда вечер.