Той посети древния град Никея
Папа Лъв XIV отиде в древния град Никея. Тази година се навършват 1700 години от никейския събор. Там е формиран символът на вярата - кредото, което над два и половина милиарда християни ползват и до днес като описание на своята вяра.
На брега на езерото Изник бяха открити и основите на древна базилика, която носи името на Св. Неофит от Никея. Там папата държа реч за религиозната толерантност заедно с вселенския патриарх Вартоломей.
Папа Лъв XIV пристигна в Турция - първата му задгранична визита (СНИМКИ)
"Трябва решително да отхвърлим използването на религията като оправдание за война, насилие или каквато и да е форма на фундамент. Вместо това, да следваме пътя на братското общуване, диалогът и сътрудничеството”, призова той.Редактор: Ивайла Митева
