Папа Лъв XIV пристигна днес по обяд в Анкара, с което постави началото на първата си задгранична визита като глава на Римокатолическата църква. От момента на избора му тече активна подготовка за посрещането на Светия отец, а официалната церемония в турската столица започва минути след кацането на папския самолет.

В програмата му са включени посещение на мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, среща с президента Реджеп Тайип Ердоган, както и визита в емблематичната Синя джамия в Истанбул. Един от най-очакваните моменти е тържествената литургия.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Според главния редактор на българската секция на радио „Ватикана“ Светла Чалъкова изборът на Турция не е продиктуван от факта, че страната е с преобладаващо мюсюлманско население. В ефира на „Твоят ден“ тя подчерта, че визитата представлява приемственост от желанието на предишния папа Франциск да отбележи 1700 години от Първия вселенски събор в Никея – историческо събитие, което определя основата на християнската вяра.

Чалъкова припомни, че територията на днешна Турция е сред най-древните центрове на християнството – родно място и дом на апостоли като Павел, Петър, Андрея, Вартоломей, Йоан и Филип. По тези земи са живели множество мъченици и велики църковни учители, сред които Йоан Златоуст и Василий Велики.

Кулминацията на посещението ще бъде екуменическото честване на юбилея в съвременния град Изник (Древна Никея). Около 20 предстоятели и представители на православни църкви ще вземат участие в молитва край останките на базиликата „Св. Неофит“, където през IV век се е провел Първият вселенски събор. Ще бъде запален символичен огън – знак на стремежа към единство между християнските църкви.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Друг ключов момент от визитата е отбелязването на 60 години от премахването на взаимните анатеми между Източната и Западната църква – акт от 1965 г., който поставя начало на нов диалог след вековната схизма.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

След визитата в Турция папа Лъв XIV ще продължи към Ливан. Светла Чалъкова подчерта, че избраните държави носят силна символика – Турция като географски мост между Европа и Близкия изток, а Ливан като пример за съжителство между различни религии, въпреки тежката политическа криза, която страната преживява през последните години.

Редактор: Цветина Петкова