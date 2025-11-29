Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (29.11.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (29.11.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (29.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (29.11.2025 - обедна) 29 ноември 2025 13:00 Прогноза за времето (29.11.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (28.11.2025 - обедна) Проливни валежи в следващите 48 часа Прогноза за времето (28.11.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (27.11.2025 - обедна) Заради порои: Обявиха бедствено положение в Петрич и Сандански Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Петър Иванов Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН „Темата на NOVA” в аванс: Насилието между децата Пореден протест срещу промените в паркирането „Мустак Рън 2025”: Кампания за профилактика срещу рака на простатата Гонка с полицията завърши с катастрофа С песен Папи Ханс каза „не” на насилието над жени „Да хванеш гората”: Над 25 производители на занаятчийски базар в София Шеф Манчев и Миро – заедно срещу войната по пътищата Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари Румен Радев: Оттеглянето на бюджета е гражданска победа Борисов: Ако правителството падне, ще настане хаос 33 дни до еврото: Как се готвят търговците в първата община, обявила цени в новата валута Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган На какъв етап е подготовката за преминаването към еврото Най-мръсният въздух е в Пловдив от петък до неделя Как се възпитават едни от най-умните деца на света? Разходка из най-потайните и най-модерните кътчета на „Пирогов” Жители на Долно Ябълково събират средства за изграждане на символ на селото си Ще посрещнем ли Никулден без българска риба на трапезата Кафе срещу листа: Заведение в София връща хората в детството Поройните дъждове отнесоха реколтата в Югозападна България Прогноза за времето (29.11.2025 - сутрешна) Дъждовен уикенд с валежи в събота, възможно е да падне и сняг „Предизвиквам те”: Звезди и на сцената, и на пистата Спор за училищните дворове: Трябва ли да се ограничи свободният достъп Георги Динев: Към този момент няма опасност от преливащи реки и компрометирани стени на язовири Черен петък е: За какво да внимаваме при пазаруването онлайн и в магазините От 1 декември започва продажбата на стартовите пакети евромонети Нов сигнал за полицай, за който се твърди, че е провокирал демонстрантите Задържаха четирима за отвличане на жена в Николаево "Без вода няма земеделие": Водните ресурси ли са най-важната национална цел Бюджет 2026: Възможно ли е ограничаването на разходната част Ще постигнат ли исканията си работодателите относно Бюджет 2026? Желязков провери на място щетите от поройните дъждове в Симитли От 1 януари: БНБ спира индекса „ЛЕОНИА Плюс“ и обявяването на основен лихвен процент „Пресечна точка”: За напрежението в кулоарите на НС и промяната в правилата за паркиране в София Президентът отличи с орден „Мадарски конник“ посланика на Ирак у нас Очаква се ново повишаване на цените на водата от догодина в някои общини Социални работници в Бургас излязоха на протест Камион блъсна и уби пешеходка в Плевен Омбудсманът: Не приемам поредното увеличение на цените на ВиК услугите Кога започва изплащането на пенсиите за декември Томислав Дончев: През изминалите седмици диалогът със синдикати и работодатели не е спирал Експерти: Наводненията не са изненада – защо продължаваме да плащаме цената? Пуснаха под домашен арест варненския надзирател, обвинен за вземане на подкуп Лекари от две болници спасиха бебе с изключително рядко заболяване Оставиха за постоянно в ареста задържания за катастрофата с три жертви край Пловдив От 1 декември: Временна организация на сметосъбирането в „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА