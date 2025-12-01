Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (01.12.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (01.12.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (01.12.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (01.12.2025 - сутрешна) 01 декември 2025 07:09 Прогноза за времето (30.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (30.11.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (29.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (29.11.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (28.11.2025 - обедна) Проливни валежи в следващите 48 часа Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивайла Митева Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Тежка катастрофа блокира движението по Околовръстното шосе на София Заобикалят ли институциите правилата, за да си осигурят повече паркоместа в центъра на София Въвеждат временна организация за събиране на боклука в три района на София От днес: Без автомобили от първа и втора екогрупа в центъра на София Променят организацията на движение на „Струма“ Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети Рестарт на Бюджет 2026: Социалните партньори и властта уточняват новите параметри Дъжд за Никулден САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия Благомир Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас! Ще отида на работа пеша, както винаги Издирват 25-годишния Станко Скечелиев от Казанлък (СНИМКИ) Българската компания „Дронамикс“ влиза в европейския отбранителен проект за „стена от дронове“ Сред 128 деца и внуци: Двойка от САЩ отбеляза 80 години от сватбата си Промените в паркирането - на пауза? (Не)възможните промени в бюджета: Кабинетът пресмята новите числа след предложенията на бизнес и синдикати Филип Буков: Боли, когато млад човек каже, че няма бъдеще тук Делян Добрев: ГЕРБ е най-големият губещ в тази ситуация Ивайло Мирчев: Това не беше партиен протест, това беше гневът на хората Вътрешен човек в "Исторически парк": Редяхме се на опашка пред банкомат да теглим пари от кредити Свилен за това, което "Остава" Столична община мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за почистването на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" 5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на сграда в София Здрави очи до дълбока старост: Диагностика, лечение и профилактика Ролята на желязото за здравето: Какво представлява железният дефицит? Прогноза за времето (30.11.2025 - обедна) Рибари и ценители се събраха на фестивал в Ченгене скеле Арестите на обвинените по случая „Исторически парк” остават в сила Желязков: Има всички възможности през декември да имаме бюджет за 2026 г. Мария Илиева за цената на присъствието Интензивен трафик на „Капитан Андреево“ и „Лесово“ От понеделник без автомобили първа и втора категория в центъра на София Любен Дилов: Философията на бюджета е на Асен Василев Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО) Пейков: Не вярваме на обещания, бюджетът трябва да бъде оттеглен и преосмислен Закъснели плащания застрашават доставките на лекарства Христо Мутафчиев: Категорично не сме доволни от бюджета за култура Ще има ли скоро ресторант със звезда „Мишлен” в България Бум на подмяната на лични документи Къде се намира единственият клас по обущарство в България Международна линия на градския транспорт ще свързва Русе с Гюргево Красотата днес: Когато трендовете стават крайности Как ще бъде реставрирана Къщата с ягодите в София „Дотам и обратно”: Загадката на Глухите камъни и изчезващото ехо в Източните Родопи Прогноза за времето (30.11.2025 - сутрешна) Валежите спират, остава студено „Ничия земя“: При Бай Минчо - последният родопски овчар по призвание Александър Иванов: България има нужда от стабилност, за да защитим доходите и икономиката Проф. Александър Томов: Падането на кабинета сега ще означава хаос ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА