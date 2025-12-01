От МВР съобщават за тежко пътнотранспортно произшествие на обходния път на Габрово, станало в района на квартал "Смирненски". Товарен бус и камион се сблъскали челно.

Единият от водачите загинал на място, потвърдиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Габрово. Състоянието на другия е критично.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Причините за инцидента са в процес на установяване. В момента протичат процесуално следствени действия.

Движението на автомобили в района е преустановено. Трафикът се пренасочва по обходни маршрути.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

