Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Движението на автомобили в района е преустановено
От МВР съобщават за тежко пътнотранспортно произшествие на обходния път на Габрово, станало в района на квартал "Смирненски". Товарен бус и камион се сблъскали челно.
Единият от водачите загинал на място, потвърдиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Габрово. Състоянието на другия е критично.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Причините за инцидента са в процес на установяване. В момента протичат процесуално следствени действия.
Движението на автомобили в района е преустановено. Трафикът се пренасочва по обходни маршрути.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Последвайте ни