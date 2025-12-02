Полицай загина в опит да обезопаси място на пътнотраспортно произшествие. Трагедията се разигра на Северната скоростна тангента в София, където полицейски автомобил, обезопасяващ пътен инцидент, бе блъснат от друг автомобил и млад полицай загина на място. Паралелно с това Националната следствена служба обяви, че въвежда нов метод за разследване на тежки пътнотранспортни произшествия – т.нар. „бяла стая“, в която ще бъдат изследвани автомобилите, участвали в катастрофи.

Адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи определи инициативата като крачка напред, но с условието, че реалната ефективност зависи от качеството на самото разследване. В предаването „Твоят ден” той напомни, че българската практика изостава от европейските стандарти, а основната слабост е в качеството на първичните данни. „Една автотехническа експертиза е толкова добра, колкото добър е протоколът за оглед“, каза Тодоров, като посочи, че у нас все още се срещат протоколи, в които ключови данни липсват или са неясни. Докато в държави като Унгария още преди десетилетие са измервали дори налягането в гумите на всеки участващ автомобил, у нас често дори местоположението на отломки не е точно указано. Затова, подчерта той, „всички, които са натоварени с разследване на ПТП-та, трябва да са достатъчно компетентни“ – и не само техниката, но и хората да бъдат подготвени.

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите предупреди, че бялата стая може да се превърне в поредния проект на хартия, ако не бъде ясно определено кой и как ще работи в нея.

Според него фокусът у нас винаги пада върху материалната част – техника, оборудване, помещения – но не и върху компетентността на хората, които трябва да ги използват. „Всичко свършва там, където има обществени поръчки“, заяви Георгиев и посочи, че подобна съдба вече е застигнала и дигитализацията в подготовката на младите шофьори – добър замисъл, който обаче „ го има само на книга“.

Подобни проблеми отчита и Алекси Кесяков, бивш шеф на КАТ–София, според когото трагични случаи като този на загиналия полицай не са изолирани, а „симптом за задълбочаваща се криза”. „Има системна грешка“, подчерта той, посочвайки, че броят на служителите, загиващи по време на служба, устойчиво нараства. Кесяков настоя за цялостно анализиране на процесите – от начина на обезопасяване, през обучението, до подреждането на мерките, които трябва да се изпълняват на терен. Той подчерта, че разследването на тежки катастрофи изисква най-високо ниво на техника и методика, защото дори малка грешка може да доведе до тежки съдебни последици.

Експертите са единодушни, че без промяна в обучението, подготовката, контрола и начина, по който се разследват катастрофите, новите инструменти са ненужни. „Не превишавайте скоростта в населените места“, предупреди Алекси Кесяков. „Едно случайно събитие може да ви вкара в затвора за 10 години“, добави той.

