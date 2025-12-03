Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (03.12.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (03.12.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (03.12.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (03.12.2025 - сутрешна) 03 декември 2025 07:11 Прогноза за времето (02.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (02.12.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (1.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (01.12.2025 - сутрешна) Очаква ни дъжд за Никулден Прогноза за времето (30.11.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивайла Митева Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Сваляне на мантинелите или ограничение до 50 км/ч: Обсъждат спешни промени за Околовръстното на Пловдив Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж за Русия Тръмп отменя всички документи, които смята, че Байдън е подписал с автописалка Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение у нас Парламентът трябва да гласува оттеглянето на проекта за бюджет за 2026 г. Бойко Борисов: Или работим заедно по нов бюджет, или отиваме на избори "50-те оперни гласове на България": Ново издание представя културното ни наследство пред света Зеленски: Спирането на войната е по-близо от когато и да е било Над 20 жени са убити в България от началото на 2025 г. Грейна коледната елха на София Коментарите на политиците след протестите в София "Челюсти": Как политиците ще отговорят на натрупаните очаквания след протеста Ангел Найденов: Властта е изчерпана, предсрочните избори са неизбежни Може ли Радев да управлява с ПП-ДБ Доц. Милен Иванов: Полицията се справи прилично с протеста в София "Пресечна точка": За протестите срещу Бюджет 2026 и политическия отзвук на недоволството Румен Радев: Предсрочните избори са единственият път МЕ: България подписа стратегически важен договор за новите ядрени мощности на АЕЦ "Козлодуй" Около 120 000 лева са щетите по публичната инфраструктура в центъра на София след безредиците Сметосъбирането в София: СО продължава да поддържа чистотата в районите от Зона 3 със собствен ресурс Теменужка Петкова: Трябва да се компенсират близо 1,5 млрд. евро от отпадналите мерки в Бюджет 2026 (ВИДЕО) Кола се блъсна в стълб на „Цариградско шосе“ в София, има голямо задръстване Безработицата в България остава ниска и под средното за ЕС Откриха обявения за издирване 25-годишен мъж от Казанлък Желязков: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент Водата поскъпва от 1 януари Нов център за хора с увреждания отвори врати в София КЗК: Търговски вериги слагат до 135% надценка на хранителни стоки ПП-ДБ внася вот на недоверие в петък Прогноза за времето (02.12.2025 - обедна) Европейският главен прокурор пристига на визита в България Съветът за съвместно управление се събира на извънредно заседание 71 души са задържани след протеста в центъра на София Европейската комисия одобри плащане от 1,6 млрд. евро по ПВУ за България Трима мъже от Шумен са задържани за отвличане, искали да върнат свой бивш колега на работа Млада жена загина при тежка катастрофа край Шумен Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета Бяла стая - новият метод за изследване на автомобили за ПТП Мъж загина при трудова злополука в Дупница Николай Василев: Бюджет за следващата година не се прави ноември, а се планира пролетта Ограничават движението на камиони по магистралите по време на празниците 274 нови случаи на ХИВ в България през 2025 г. 11-годишно дете пострада при катастрофа на "Тракия" Без промяна: Цените на винетките от 2026 г. преминават в евро Трима чужденци са задържани за трафик на мигранти край Плевен Пожар в старото военно училище във Велико Търново След вълната от протести в цялата страна: Какво ще се случи с Бюджет 2026 Могат ли протестите да бъдат достатъчно мощни, за да окажат натиск върху властта ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА