Външните министри на НАТО обсъдиха в Брюксел сигурността и стъпките за повишаване на военните разходи и на отбранителното производство съгласно взетите по-рано тази година решения. Основна тема беше продължаващите преговори за намиране на изход от войната в Украйна.

Генералният секретар на Алианса Марк Рюте не коментира отправеното предупреждение от Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа още сега. Вместо това, той подчерта необходимостта да се гарантира, че Украйна е във възможно най-силна позиция.

Рюте отхвърли възможността преговорите за мир в Украйна да се провалят и САЩ да спрат оръжейните доставки за Киев. "Не е необходимо да се мисли за такъв план", каза той.

Марк Рюте: Путин не търси мир, НАТО стои зад Украйна



„Важно е, че мирният процес е в ход. Да се надяваме, че ще доведе до резултати. А ако отнеме прекалено много време или не доведе до резултати, най-добрият начин да се окаже натиск върху руснаците е да се направят две неща. Първото е да се гарантира, че руснаците разбират, че доставките на оръжие за Украйна ще продължат. Това се случва днес благодарение на САЩ и на европейците. САЩ изпращат своето жизненоважно оборудване в Украйна, заплатено от Канада и европейските съюзници, но и Европа и Канада правят много на двустранно ниво. И второ, да се уверим, че икономическите санкции дават резултат, че са ефективни”, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от БТА.

Запитан какво може да направи НАТО, за да има преговори между Русия и Украйна, Рюте каза, че неговите коментари може да повлияят на преговорния процес. Според него е важно руският президент Владимир Путин да разбере, че трябва да направи отстъпки сега или в близко бъдеще. Според Рюте може да се очаква постигане на споразумение за мир или за "дългосрочно прекратяване на огъня".

"НАТО тясно съгласува действията си със САЩ, трябва да продължим да отговаряме решително и с единство. Всички искаме кръвопролитието в Украйна да спре, приветствам усилията на Вашингтон, посочи Рюте. Ще останем отбранителен съюз, но сме готови да направим необходимото в защита на нашите територии и граждани", добави той.

По повод хибридните заплахи от Русия Рюте каза, че отговорът на Алианса няма да бъде огледален, но такъв, че руската страна да го почувства. Изправени сме пред истински и трайни заплахи, Русия има все по-непредпазливо поведение с нарушенията на въздушното ни пространство, с кибератаки и изпращане на кораби за саботаж на наша инфраструктура, отбеляза генералният секретар.

► Министър Георгиев: Намираме се в исторически момент, изискващ твърдост и стратегическа устойчивост

Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в заседанието на министрите на външните работи на НАТО. Срещата се състоя в ключов момент за международните усилия, насочени към прекратяване на войната на Руската федерация срещу Украйна.

Снимка: Министерството на външните работи

Съюзниците потвърдиха, че Алиансът остава фундаментален гарант за надеждно възпиране, колективна отбрана и поддържане на устойчиво трансатлантическо единство. Затвърден бе и принципът, че решенията, отнасящи се до НАТО, се вземат единствено от съюзниците.

В изказването си министър Георгиев подчерта необходимостта от последователност и стратегическа устойчивост в условията на усложнена международна среда.

„Намираме се в исторически момент, който изисква твърдост, отговорност и ясен ангажимент към общите ни ценности и сигурност“, заяви първият български дипломат.

Той приветства активните дипломатически усилия за постигане на прекратяване на военните действия и за изработване на рамка за устойчив мир.

„Дипломатическите инициативи трябва ясно да отразяват позициите на Украйна и Европа, за да бъде мирът не само постигнат, но и справедлив и траен“, отбеляза министър Георгиев.

Той подчерта, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна, тъй като това е подкрепа за международноправния ред и за принципа, че силата не може да надделява над правото.

Снимка: Министерството на външните работи

В рамките на заседанието съюзниците обсъдиха увеличаването на инвестициите в отбраната, сигурността и стабилността в Западните Балкани, подхода на НАТО към южното съседство и други ключови теми.

Проведена бе и сесия на Съвета НАТО–Украйна с участието на министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибиха и върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Дискусията се фокусира върху последователната подкрепа за Украйна и върху общата цел за постигане на справедлив и устойчив мир, гарантиран от надеждни механизми за сигурност. Бяха обменени виждания и относно развитието на сътрудничеството между НАТО и ЕС в подкрепа на Украйна.

Съюзниците отчетоха значителния напредък по укрепване на способностите на Алианса в отговор на дългосрочната заплаха, която Русия представлява за евроатлантическата сигурност. Бяха очертани и първоначални насоки за подготовката на срещата на върха на НАТО през 2026 г. в Анкара.

► Среща на министъра на външните работи Георг Георгиев с министъра на външните работи на Канада Анита Ананд

Министърът на външните работи на България Георг Георгиев проведе двустранна среща със своя канадски колега Анита Ананд в рамките на Срещата на външните министри на държавите членки на НАТО в Брюксел.

Срещата се състоя по инициатива на българската страна като част от съвместните усилия за активизиране на политическия диалог на високо равнище с Канада и даде възможност за обсъждане на ключови направления в двустранните отношения и на конкретни стъпки за тяхното по-нататъшно развитие и укрепване, съобщиха от Министерството на външните работи.

Снимка: Министерството на външните работи

Министър Георгиев подчерта, че Канада е приоритетен външнополитически партньор и доверен съюзник на страната ни в НАТО. Двамата министри потвърдиха устойчивото желание на България и Канада да надграждат взаимноизгодното партньорство, основано на общи демократични ценности, сходни позиции по ключови регионални и глобални въпроси и споделена визия за укрепването на международния правов ред.

Министрите акцентираха върху необходимостта от поддържане на редовен политически диалог, включително чрез двустранни посещения на високо равнище, и откроиха 2026 г. – годината, в която ще бъде отбелязана 60-годишнината от установяването на дипломатическите отношения – като отлична възможност за допълнително задълбочаване на партньорството.

В областта на сигурността и отбраната България и Канада потвърдиха силната си ангажираност към укрепването на Източния фланг на НАТО и сигурността в Черноморския регион.

Министър Георгиев изрази благодарност за канадското участие в инициативата за противоминно противодействие в Черно море (MCM Black Sea) и подчерта значението на новите съвместни усилия в рамките на инициативата “Eastern Sentry”.

Двамата министри обсъдиха и възможности за разширяване на двустранното сътрудничество в отбранителната индустрия.

Икономическото и търговското сътрудничество заеха важно място в разговора. Министър Георгиев открои значителния ръст в двустранния стокообмен през последните години, подкрепен от временното прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада (СЕТА).

Двамата министри обсъдиха възможностите за разширяване на инвестициите в ключови за България области – енергетика, високи технологии, иновации и инфраструктура. Министър Георгиев представи приоритетите на страната в областта на енергийната сигурност, включително диверсификация на източниците, инвестиции в зеления преход и развитието на ядрената енергетика. Той подчерта потенциала за по-тясно сътрудничество с Канада в сферата на чистите технологии, възобновяемите източници и ядрената безопасност.

В заключение двамата първи дипломати потвърдиха ангажимента си за задълбочаване и надграждане на партньорството между България и Канада и изразиха готовност да развиват конкретни инициативи в интерес на сигурността, икономическото развитие и благоденствието на гражданите на двете държави.

