Перспективата за присъединяване на Украйна към НАТО е „ключов въпрос” в преговорите между САЩ и Русия в Москва, заяви Кремъл.

Тази новина идва след края на преговорите за мир между Русия и Украйна, проведена между Москва и високопоставени американски представители, предаде АФП.

След 5-часова среща между Путин, Уиткоф и Къшнър: Без пробив в преговорите за мирно споразумение за Украйна

Участието на Киев в Алианса беше „един от ключовите въпроси, който беше обсъден“, каза пред журналисти, по време на брифинг главният съветник на Кремъл Юрий Ушаков.

Припомняме, че преговорите за прекратяване на войната в Украйна между руския президент Владимир Путин и американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър приключиха. Разговорите продължиха близо 5 часа, но те не доведоха до пробив в постигането на мирно споразумение. В центъра на срещата беше американският мирен план, който беше преработен под натиск от Киев и европейските му партньори. Къшнър и Уиткоф представиха на Путин новата версия на американския план, изготвена след като първоначалният вариант породи опасения в Киев и други европейски столици, че прави твърде много отстъпки на Москва. От Кремъл обявиха, че части от предложения план остават неприемливи за Русия. Засега няма коментар от американска страна.

