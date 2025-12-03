Снимка: iStock
Вижте всичко важно за плащанията и обмена на валутата през 2026 г.
Остават няколко седмици до въвеждането на еврото в България с влизането на страната ни в еврозоната. Какво ще стане с левовете, които имаме в брой?
От 1 до 31 януари 2026 година ще продължава да е възможно плащането с тях. А търговците ще трябва да връщат ресто в евро, освен ако нямат тази възможност. След 31 януари левът престава да бъде законно платежно средство.
А какво да правим с парите, които евентуално са ни останали в брой след тази дата? Първите 6 месеца - до 30 юни 2026-а година, левове и стотинки ще се обменят безплатно в търговските банки. Там, където няма клонове, това ще става в пощите.
И важно уточнение – Българската народна банка ще обменя валутата безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето, по официалния валутен курс. А той е 1,95583 лева за 1 евро.
В очакване на смяната на валутата, пускането на стартовите пакети с евромонети предизвика сериозен интерес.Редактор: Станимира Шикова
