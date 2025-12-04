Председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов коментира в студиото на „Твоят ден“ както блокирания процес по съдебна реформа, така и антивирусния софтуер, който трябва да бъде инсталиран в компютрите на съдилищата. Той предупреди, че проблемите, натрупани през годините, вече водят до реални рискове както за институциите, така и за гражданите.

Атанасов припомни, че Европейската комисия последователно отчита липса на напредък в областта на върховенството на закона у нас. „Няколко поредни доклада посочват едни и същи проблеми и отправят едни и същи препоръки. И всяка година се констатира, че те не са изпълнени“, заяви той.

По думите му това неизбежно влияе върху средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.„Няма как обстоятелството, че българските власти си затварят очите за част от тези препоръки, да не се отрази на парите, които страната получава“, каза още Атанасов.

Той е категоричен, че причината политиците да не предприемат нужните реформи е проста:„Очевидно е нежелание. Стъпките са ясно начертани, но няма интерес да бъдат изпълнени“.

Председателят на Съюза на съдиите подчерта, че Инспекторатът към ВСС продължава да работи в трети мандат, въпреки че законът позволява само един. „Много е лесно парламентът да излъчи представители с безупречна репутация. Но очевидно няма интерес това да се случи“, смята Атанасов.

Той подчерта, че извинението за липса на мнозинство е несъстоятелно и бездействието показва само едно – „липса на желание за реформа“.

Атанасов обясни и правната ситуация около Борислав Сарафов, който временно изпълнява функциите главен прокурор. „Имаме актове на ВКС, че след 21 юли той няма компетентност да прави искания като изпълняващ функциите главен прокурор. Получава се абсурдна ситуация. Това трябва да се реши чрез оттегляне на Сарафов и избор на нов изпълняващ функциите“, смята той.

Съдия Атанасов добави, че съдилища отказват да образуват дела по негови предложения, но ВСС и самият Сарафов продължават да действат така, сякаш няма проблем. Според него действията на Сарафов нямат правна сила и предприетите от него действия няма да имат правни последици.

Атанасов напомни, че сегашният ВСС е с изтекъл мандат и има ограничени правомощия: „Законът казва, че този съвет не може да избира титуляри за най-високите позиции – главен прокурор и председатели на върховни съдилища“, припомни Атанасов. И допълни, че Конституционният съд се бави с решението по темата.

Председателят на Съюза на съдиите обясни защо новият антивирусен софтуер е проблем за съдилищата. „Става въпрос за инсталиране на централизирана антивирусна програма, която може да даде нерегламентиран достъп до чувствителна съдебна информация“, обясни председателят на Съюза на съдиите. И подчерта, че обществената поръчка е стартирала като поръчка за хардуер, но обхватът ѝ е разширен, без да се проведе отделна процедура. Системните администратори също били обезпокоени: „Те самите няма да имат достъп до данните, които тази програма ще събира. Това е безпрецедентен модел“, коментира Атанасов.

