Хиляди хора изпълниха площада пред Рокфелер център, за да отпразнуват традиционното запалване на светлините на емблематичната коледна елха на Ню Йорк.

Дървото тази година е норвежки смърч, висок 23 метра. То беше отсечено в град Ист Грийнбуш, предградие на Олбани, което се намира на около 240 км от "Манхатън". Елхата тежи 11 тона и е с диаметър от 13 метра. Украсена е с 50 000 многоцветни LED светлини, а върхът ѝ е увенчан с кристална звезда „Сваровски“, тежаща близо 408 килограма.

Снимка: БТА

Украсата ще свети всеки ден от 5 сутринта до полунощ. В навечерието на Коледа дървото ще бъде осветено през цялата нощ.

Традицията по запалването на коледната украса на елхата датира от 1933 г., когато в Рокфелер център се провежда първата официална церемония.

Редактор: Станимира Шикова