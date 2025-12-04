-
Д-р Стояна Нацева обяснява как благодарността променя биохимията на мозъка и защо 95% от бизнесите фалират заради липса на зрялост у собствениците
Личностната промяна вече не е лукс, а необходимост в съвременния свят, а осъзнатото лидерство се гради върху зрялост и отговорност. Това стана ясно от думите на д-р Стояна Нацева, психолог и основател на Академия „Щастлив живот“, в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. Според нея пътят към успеха минава през пренаписване на миналото и отказ от удобната, но губеща позиция на жертва.
►Израстване чрез трудностите
Нацева подчерта, че всеки човек е преживявал болка, унижение или предателство, но разликата е в начина, по който реагираме на тези събития. Вместо да застиват в травмата, хората трябва да погледнат на миналото през призмата на благодарността и израстването.
Българка с три световни рекорда: Как д-р Стояна Нацева превзе европейската трансформация и изведе България на световната карта
„Ние израстваме чрез трудностите. Всеки един от нас някога е бил предаван, всеки един от нас е търпял болка, унижение дори, лъжа. Въпросът е, че повечето хора застиват точно там и цял живот преживяват точно тази травматична детска позиция“, обясни психологът.
Тя е автор на концепцията за „Вътрешна автобиографична карта“, чиято цел е човек да се фокусира не върху несправедливостта, а върху качествата, които е развил благодарение на преживяното.
►Скритата изгода на жертвата
Според д-р Нацева поемането на отговорност е освобождаващо, но много хора отказват да го направят, защото позицията на жертва им носи „скрита изгода“.
„Всяка жертва на обстоятелствата - а 95% от хората живеят точно там - има скрита изгода от това да се оправдава защо аз не мога, да обвинява някой друг. Защото жертвата винаги ѝ се намира спасител, някой да ѝ даде ресурси“, коментира тя и допълни: „Много по-смислено е аз да се осъзная като творец на живота си, господар на своята реалност и да започна да поемам отговорност за своите избори“.
►Благодарността като наука
Експертът обясни, че промяната на фокуса към благодарността има научно обяснение и пряко влияние върху мозъчната дейност.
„Когато ние сме благодарни за негативния опит, тогава амигдалата в нашия мозък - това е центърът на страха - се успокоява. Не може едновременно да си дълбоко благодарен и едновременно да си силно гневен“, заяви Нацева.
Тя анонсира и предстоящо събитие на 21 и 22 декември - 25-часово благотворително шоу, с което ще се кандидатства за рекорд на Гинес, посветено именно на силата на благодарността.
►Зрялост в бизнеса и системни закони
Стояна Нацева бе категорична, че личностното развитие е фундаментът на бизнес успеха. Тя посочи, че огромна част от фалитите се дължат на факта, че предприемачите пренасят своите незрели детско-родителски модели в работната среда - не могат да делегират, опитват се да „спасяват“ служителите си или чакат клиентите да ги „обичат“.
„Личностното развитие води до бизнес израстване. Не е възможно обратното. Бизнесите точно затова на 95% фалират, защото човекът не е зряла личност. И дори и в бизнеса пренася тези детско-родителски отношения“, обясни експертът.
Тя очерта три основни системни закона, чието спазване води до хармония и успех:
Закон за идентичността: Всеки е идеален елемент на своето място в системата. Когато критикуваме другите, ние ги изключваме и заемаме тяхното място, което води до автоагресия и проблеми.
Закон за даване и получаване: Трябва да има баланс. Ако даваме прекалено много (например в семейството), поставяме партньора в детска позиция и разрушаваме интимните отношения.
Закон за йерархията: Уважение към източника на ресурс (работодател, родители).
„Когато не се спазват законите, не може да получим бонусите на системата. Бонусите са пари, любов и здраве. Ако човек няма пари, любов и здраве, това означава, че търпи липси и атаки на системата“, обобщи д-р Нацева.
Целия разговор гледайте във видеото.
