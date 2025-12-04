-
Един от основните въпроси на срещата между Путин и Нарендра Моди ще бъде петрола
Владимир Путин пристигна в Индия. Това е първото му посещение в традиционно приятелската страна, откакто Русия започна войната в Украйна.
Руският президент е придружен от няколко министри и голяма бизнес делегация. Стремежът е Москва и Ню Делхи да разширят икономическите си връзки отвъд енергетиката и отбраната.
Путин: Европа трябва да се включи в работата по постигане на мир в Украйна, а не да пречи
Днес има частна вечеря на премиера Нарендра Моди и Владимир Путин, официалните разговори са утре. Един от основните въпроси ще бъде петрола. Откакто Съединените щати обявиха санкции срещу руския петролен сектор, Индия значително намали купуваните обеми. След Китай, Индия е вторият най-голям купувач на руски суров петрол от началото на войната.Редактор: Дарина Методиева
