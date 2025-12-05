Лидерът на подкрепяна и финансирана от Израел палестинска организация е бил убит в Газа. Тя е една от няколко въоръжени палестински групировки, подкрепяни от Израел и действащи в голяма част от анклава. Смъртта му повдига много въпроси както за други палестински въоръжени групи, така и за бъдещето на примирието.

Ясер Абу Шабаб е бил убит в четвъртък, съобщават три израелски източника. Според два от тях той дори е бил евакуиран в болница в Южен Израел, където е бил обявен за мъртъв.

Абу Шабаб в продължение на месеци е координирал действията си с израелската армия и правителство. Неговото формирование е било въоръжено и финансирано от тях - решение, което не е било одобрено от израелския кабинет по сигурността, а от правителството на премиера Бенямин Нетаняху.

Нетаняху съобщи, че Израел "вероятно" е убил лидера на "Хамас"

Групировката е била базирана от израелската страна на демаркационната линия с Газа. По време на прекратяването на огъня групата му периодично е навлизала в контролирани от „Хамас” райони, за да извършва нападения. „Хамас”, който по-рано се закани да ликвидира Абу Шабаб, все още не е коментирал официално смъртта му. Тя обаче повдига въпроси и за други палестински въоръжени групи или престъпни мрежи, които могат да обмислят сътрудничество с израелските сили, доколко Израел е способен или готов да ги защитава.

Абу Шабаб е бил разглеждан като част от израелски план за следвоенно управление на Газа - неофициална структура, която да действа в отсъствието на по-широка стратегия. Сега остава да се види кога ще бъдат въведени следващите етапи от 20-точковия мирен план. Сред обсъжданите варианти са международни стабилизационни сили в Газа и възможно палестинско управление, което да замени администрацията на „Хамас”.

Израелски въздушен удар в Източен Ливан уби високопоставен палестински представител

Примирието обаче остава крехко. В сряда най-малко петима души бяха убити при израелски въздушен удар в Газа. Според израелската армия атаката е била ответна мярка за нападение от палестински бойци, при което бяха ранени петима войници. Според гражданската защита в Газа сред загиналите има две деца, а най-малко 32 души са били ранени.

Редактор: Станимира Шикова