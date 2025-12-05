Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп публикува документ, който предефинира Стратегията за национална сигурност на страната. В контекста на това събитие международният анализатор доц. Искрен Иванов обясни, че външната политика на САЩ по отношение войната в Украйна претърпява само външна трансформация, а отвътре е същата – намерението на администрацията на Тръмп е да сдържа Русия. В "Денят на живо" той обяви, че президентът Тръмп цели замразяване на конфликта и поставяне на червена линия, а САЩ да могат да „проектират сила” зад нея. Европа и САЩ се разминават в това, че Старият континент иска пълна победа за Украйна, а САЩ търсят замразяване и сдържане на Русия в дългосрочен план.

Иванов подчерта, че замразяването на конфликта е нужно на САЩ, защото те виждат, че Китай е по-голямото технологично предизвикателство и искат да насочат повече усилия там. И ако Украйна бъде поделена в резултат на преговори – това ще е замразяване на конфликта. Според него Европа иска да изтласка руските войски отвъд украинските територии, но това няма как да стане без американски оръжия.

Новата стратегия за американската сигурност: Европа рискува "цивилизационно заличаване"

По повод стратегията за американска сигурност Иванов обясни, че има модификация на една доктрина в американската външна политика, която се нарича „Офшорно балансиране” – да подпомагаме нашите партньори, но да не се намесваме пряко. "Америка ще присъства на континента Европа чрез своя ядрен чадър. Европа е поставена пред свършен факт, но в същото време беше ясно, че ако Тръмп спечели втори мандат, нещата ще се развият по този начин. Европа ще направи всичко възможно да се превъоръжи под американския ядрен чадър", каза експертът.

В контекста на българската позиция Иванов каза, че ние не можем да си позволим да избираме между САЩ и ЕС, защото имаме нужда и от американския ядрен чадър, и от политическия чадър на ЕС. "Трябва баланс", категоричен е той.

