Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп публикува документ, който предефинира Стратегията за национална сигурност на страната, така че тя да бъде в духа на философията на американския президент да поставя Америка на първо място.

"Франс прес" представя и основните точки от стратегията по региони:

Европа

В стратегията най-тежките думи са запазени за Европа, като САЩ подкрепят твърденията на крайната десница, според които Старият континент рискува цивилизационно заличаване, дължащо се на имиграцията.

В документа се прогнозира, че от този момент до най-късно няколко десетилетия членовете на НАТО ще станат в голяма степен неевропейци и е легитимно да се зададе въпросът дали те ще възприемат тяхното място в света, или техния съюз със САЩ по същия начин като онези, които са подписали устава на организацията.

Документът призовава да се „култивира съпротивата“ в Европа, като използва един необичаен език спрямо основните съюзници на САЩ.

Администрацията критикува също така цензурата на свободата на словото и репресията на политическата опозиция в Европа, като визира усилията за възпиране на крайната десница в някои страни.

Документът обещава, че няма да има разширяване на НАТО, като по този начин попарва надеждите на Украйна.

Латинска Америка

В текста има възкресяване на „Доктрината Мънроу“ от 1823 г., в която Латинска Америка е „маркирана територия“ на САЩ. Сега в доктрината вежда и така наречената „Корелация на Тръмп“, в която се споменава за възвръщане на американското превъзходство в Латинска Америка.

В нея се твърди, че САЩ трябва да се стремят да получат достъп до стратегически ресурси и места в Латинска Америка и да бдят правителствата там да са достатъчно стабилни и добре управлявани, за да предотвратят и обезкуражат масовата миграция към САЩ.

Относно Латинска Америка в доктрината се намеква за Китай, като се казва, че САЩ ще откажат на конкурентите извън полукълбото възможността да разполагат сили или други средства за заплаха, или да притежават или контролират стратегически активи.

Азия

След десетилетия. по време на които САЩ се фокусираха върху възхода на Китай, стратегията сега описва тази азиатска страна като конкурент, но се фокусира основно върху икономиката. "Ние ще пребалансираме икономическите отношения между САЩ и Китай, давайки приоритет на реципрочността и на равнопоставеността, за да възвърнем американската икономическа независимост“, гласи текстът.

Относно Тайван, за който Пекин казва, че е китайски, документът се придържа към призивите на САЩ в подкрепа на запазване на статуквото. Но той призовава Япония и Южна Корея, които са съюзници на САЩ в региона, да допринесат повече за отбраната на Тайван.

Документът изразява ентусиазма на Вашингтон за укрепването на връзките с Индия, ухажвана от предходни американски президенти, но познала търкания с Тръмп. Стратегията призовава САЩ да насърчат Делхи да допринася за сигурността в Индо-тихоокеанския регион. Индия е исторически необвързана държава, но поддържа напрегнати отношения с Китай.

Близък изток и Африка

Близкият изток отдавна доминира в американската външна политика, но този документ, подобно на тези на предишните администрации, препоръчва да му се отдава по-малко значение.

В него се твърди, че нарастващата енергийна независимост означава, че САЩ вече няма да зависят толкова много от петрола от Залива и се подчертава отслабването на Иран вследствие на американските и израелските атаки.

Стратегията е относително неясна по отношение на Израел, който отдавна е абсолютен приоритет за САЩ, като се задоволява да каже, че тази страна трябва да бъде „в безопасност”.

Що се отнася до Африка, новата стратегия се ограничава до призив за преход към отказването на помощта за този континент в полза на обезопасяването на съществените ресурси там.

