Снимка: gettyimages
-
Спортни новини (05.12.2025 - късна)
-
В София се проведе национален рибен фест преди Никулден
-
100 000 доброволци у нас очакват защита и помощ от държавата
-
Протести срещу управлението в няколко български градове у нас
-
Омбудсманът сезира БНБ заради проблеми с достъпа до стартовите комплекти с евромонети
-
Столичната община представи параметрите на проекта за бюджет за 2026 г.
-
„Пресечна точка”: За искания вот на недоверие и за Евровизия
Премиерът Нарендра Моди благодари на руския лидер за „непоколебимата му ангажираност“
Руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да продължи непрекъснатите доставки на гориво за Индия, тъй като Ню Делхи е подложен на силен натиск от страна на Съединените щати да спре да купува петрол от Москва.
През октомври вносът на руски петрол в Индия спадна с 38%. Причината са санкциите, които Съединените щати обявиха срещу руската петролна индустрия. Владимир Путин иска да обърне тази тенденция. Преди страха от санкции и наказателните мита, които Доналд Тръмп наложи на Индия, вносът на руски петрол беше достигнал до 6 милиарда долара на месец.
Владимир Путин пристигна на официално посещение в Индия
След Китай Индия е най-големият вносител на руски петрол, а приходите от него са ключови за бюджета на Русия. Засега Индия не обявява намеренията си за вноса.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи наказателни 50-процентни мита върху повечето индийски продукти през август, позовавайки се на продължаващите покупки на руски петрол от Ню Делхи - приходи, които според Вашингтон спомагат за финансирането на войната в Украйна.
Премиерът Нарендра Моди, който е домакин на Путин на среща на върха в Ню Делхи, посветена на енергетиката, отбраната и търговията, благодари на руския лидер за „непоколебимата му ангажираност към Индия“.
Путин, който е на първото си посещение в близката партньорка Индия от началото на войната в Украйна, беше посрещнат с червен килим, почетен караул и 21 артилерийски салюта. „Русия е надежден доставчик на петрол, газ, въглища и всичко, необходимо за развитието на енергетиката в Индия“, каза Путин на Моди след преговорите. „Готови сме да продължим безпрепятствените доставки на гориво за бързоразвиващата се индийска икономика“, добави той, според официален преводач.
Моди заяви, че енергийната сигурност е силен и важен стълб на партньорството между Индия и Русия и макар да спомена ядрената енергия, не направи конкретно позоваване на петрола.
Индия се превърна в основен купувач на руски петрол след началото на войната в Украйна, като предостави на Москва важен експортен пазар, след като Европа рязко намали покупките си. През 2024 г. Русия достави близо 36% от общия внос на суров петрол в Индия - около 1,8 милиона барела на ден – на преференциални цени. Ню Делхи наскоро намали вноса на руски суров петрол под натиск.
Путин каза, че е споделил с Моди много подробности за събитията в Украйна и усилията, които Москва полага заедно с някои партньори, включително Съединените щати, за възможно мирно уреждане.
Моди подчерта, че Индия винаги е застъпвала мира по отношение на Украйна.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни