Руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да продължи непрекъснатите доставки на гориво за Индия, тъй като Ню Делхи е подложен на силен натиск от страна на Съединените щати да спре да купува петрол от Москва.

През октомври вносът на руски петрол в Индия спадна с 38%. Причината са санкциите, които Съединените щати обявиха срещу руската петролна индустрия. Владимир Путин иска да обърне тази тенденция. Преди страха от санкции и наказателните мита, които Доналд Тръмп наложи на Индия, вносът на руски петрол беше достигнал до 6 милиарда долара на месец.

Владимир Путин пристигна на официално посещение в Индия

След Китай Индия е най-големият вносител на руски петрол, а приходите от него са ключови за бюджета на Русия. Засега Индия не обявява намеренията си за вноса.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи наказателни 50-процентни мита върху повечето индийски продукти през август, позовавайки се на продължаващите покупки на руски петрол от Ню Делхи - приходи, които според Вашингтон спомагат за финансирането на войната в Украйна.

Премиерът Нарендра Моди, който е домакин на Путин на среща на върха в Ню Делхи, посветена на енергетиката, отбраната и търговията, благодари на руския лидер за „непоколебимата му ангажираност към Индия“.

Путин, който е на първото си посещение в близката партньорка Индия от началото на войната в Украйна, беше посрещнат с червен килим, почетен караул и 21 артилерийски салюта. „Русия е надежден доставчик на петрол, газ, въглища и всичко, необходимо за развитието на енергетиката в Индия“, каза Путин на Моди след преговорите. „Готови сме да продължим безпрепятствените доставки на гориво за бързоразвиващата се индийска икономика“, добави той, според официален преводач.

Моди заяви, че енергийната сигурност е силен и важен стълб на партньорството между Индия и Русия и макар да спомена ядрената енергия, не направи конкретно позоваване на петрола.

Индия се превърна в основен купувач на руски петрол след началото на войната в Украйна, като предостави на Москва важен експортен пазар, след като Европа рязко намали покупките си. През 2024 г. Русия достави близо 36% от общия внос на суров петрол в Индия - около 1,8 милиона барела на ден – на преференциални цени. Ню Делхи наскоро намали вноса на руски суров петрол под натиск.

Путин каза, че е споделил с Моди много подробности за събитията в Украйна и усилията, които Москва полага заедно с някои партньори, включително Съединените щати, за възможно мирно уреждане.

Моди подчерта, че Индия винаги е застъпвала мира по отношение на Украйна.

