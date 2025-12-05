Американският министър по вътрешна сигурност Кристи Ноум съобщи, че администрацията на президента Доналд Тръмп планира да увеличи броя на страните, за чиито граждани важи забрана за влизане в САЩ. От 19 те ще станат над 30.

„Няма да кажа точен брой, но са над 30, а президентът продължава да оценява определени държави“, заяви Ноум в интервю за Fox News. Тя не уточни кои държави ще бъдат добавени към списъка.

САЩ спряха разглеждането на всички имиграционни документи на 19 страни

Припомняме, че преди дни администрацията на Тръмп обяви, че спира разглеждането на всички имиграционни документи, включително за издаване на зелена карта и за получаване на американско гражданство, подадени от имигранти от 19 страни. Мярката се налага заради опасения за националната сигурност и обществената безопасност.

Списъкът на страните, споменати в първоначалния документ, включва Афганистан, Мианма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан и Йемен, за които вече бяха наложени най-строгите възможни имиграционни ограничения през юни, включително пълно спиране на приемането на техни граждани с няколко изключения.

Депортират роднина на говорителката на Тръмп

Другите страни, за които бяха въведени частични ограничения през юни, са Бурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

Редактор: Цветина Петкова