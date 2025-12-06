Почивните дни за Никулден ще са облачни. С развитието на циклон в Средиземноморието празникът се очертава дъждовен почти в цялата страна. Никулденски сняг ще падне в планините на Западна и тук-там в Централна България. Снежната граница обаче ще е високо, над 1600-1700 метра. За денонощието по-съществен валеж ще се акумулира в централните части на Южна България.

Дневните температури ще са между 7 и 12 градуса, до 14-15 в югоизтока. Ще е ветровито - силни североизточни ветрове се очакват в много райони на Северна и Източна България.

В неделя ще остане мрачно, в ниските части на страната с понижена видимост, но със значително по-слаби и оскъдни валежи – най-вече в областите край морето. В хода на деня облаците в някои югозападни райони ще се разкъсат. Дневните температури – без особена промяна.



Последните актуални прогнози очертават сравнително спокойно и сухо време до средата на месеца. Такива ще са повечето дни от втората седмица на декември. Сутрините – мъгливи и студени, следобедите – с разкъсвания на облачността и слънчеви интервали. В периода 10-11 декември са възможни кратки и не особено значителни превалявания в Източна България.



Въпреки ранните изгледи за застудяване след Никулден, то няма да е толкова рязко и драматично. Цялата втора седмица на декември ще е с температури между 3 и 8 градуса сутрин и от 7 до към 12-13 градуса следобед. Усещането за студ ще е по-силно в районите, затиснати от продължителна мъгла.