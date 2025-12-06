Руските средства за противовъздушна отбрана са унищожили и прехванали през нощта срещу събота над 10 региона на Русия 116 украински дрона, съобщиха от министерството на отбраната, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 116 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", гласи изявлението на военното ведомство в Москва и се дава конкретна информация над кои региони колко дрона са били унищожени.

