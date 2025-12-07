Снимка: iStock
Дървото е украсено със 100 хиляди LED светлини и играчки
В Милано запалиха светлините на коледното дърво на площада пред катедралата "Дуомо". Тази година то е със специалното име „Елха на Игрите“, посветено на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.
Най-голямото коледно дърво е направено от 9 км кабели и хиляди лампички (ВИДЕО)
Дървото се извисява на близо 29 метра и е украсено със 100 хиляди LED светлини и играчки, свързани с олимпийските състезания, които ще започнат на 6 февруари догодина.
Стотици жители и гости на Милано се събраха да наблюдават светлинното шоу.Редактор: Станимира Шикова
