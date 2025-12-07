Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че планира „много скоро“ да премине към втория етап на споразумението за примирие в ивицата Газа, договорено с посредничеството на САЩ, въпреки че отбеляза че това ще бъде трудно, предаде "Франс прес".

„Обсъдихме въпроса как да сложим край на управлението на „Хамас“ в Газа. Ние приключихме първата фаза и очакваме много скоро да преминем към втората, която е по-трудна или поне също толкова трудна“, каза Нетаняху след среща с германския канцлер Фридрих Мерц.

Нетаняху припомни, че в съответствие с първия етап на споразумението за примирие „Хамас“ трябва да върне тялото и на последния заложник, държан в Газа – израелеца Ран Гвили.

Втората фаза от мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Газа предвижда разоръжаване на палестинската групировка и демилитаризация на Газа, припомни премиерът. Освен това се предвижда разполагане на международни сили и изтегляне на израелската армия от палестинската територия.

Убиха лидер на палестинска групировка, подкрепяна и финансирана от Израел

„Има и трети етап, който се състои от дерадикализация на Газа – нещо, което мнозина смятат за невъзможно. Но това е било направено в Германия и може, разбира се, да бъде осъществено и в Газа. „Хамас“ трябва да бъде разпуснат“, заяви Нетаняху.

„Сега трябва да довършим това“, каза от своя страна германският канцлер Фридрих Мерц, потвърждавайки, че Германия ще помогне за възстановяването на Газа и на мира. „Хамас“ не може да има роля в Газа“, подчерта той.

Междувременно израелската армия съобщи, че двама мъже са убити на Западния бряг след опит за атака с автомобил срещу израелски войници на контролен пункт. Един от двамата убити не е участвал в нападението, уточни армията, без да даде повече подробности.

Палестинското министерство на здравеопазването, базирано в Рамала, идентифицира двамата убити палестинци като мъже на 17 и 55 г.

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел

Според израелското армейско радио по-възрастният мъж е бил служител на палестинския Червен кръст и е пътувал в друг автомобил.

Инцидентът е станал в Баб аз Зауия в района на град Хеброн в южната част на Западния бряг.

„Терорист се приближи към военнослужещи от ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) по време на операция на пункта за сигурност в Хеброн. Военните отговориха със стрелба срещу автомобила на терориста и той беше неутрализиран“, заяви армията за АФП.

Редактор: Ивайла Митева