Очаква се и днес земеделците да обявят блокада на "Кулата"
Протестът на гръцките фермери продължава във всички точки на южната ни съседка. Очаква се и днес земеделците да обявят блокада на "Кулата".
Там във всеки от последните няколко дни движението на тежкотоварните автомобили беше ограничавано за по 6-7 часа.
Спряха движението на тирове през "Кулата" и "Илинден"
Блокадата обикновено започваше около 11 часа. Засега няма индикации гръцките фермери да изтеглят тежката си техника нито от "Кулата", нито от другия пункт "Илинден"-"Ексохи", което означава, че транспортните фирми ще продължат да търпят загуби и през тази седмица.
