Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (08.12.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (08.12.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (08.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (08.12.2025 - обедна) 08 декември 2025 12:42 Прогноза за времето (08.12.2025 - сутрешна) Ще има ли сняг за Коледа Прогноза за времето (07.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (07.12.2025 - сутрешна) Валежи в неделя в Източна България Прогноза за времето (06.12.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивайла Маринова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Атанас Зафиров: България отбелязва съществен напредък по три от европейските цели за интеграцията на ромите КЗП със засилени проверки по повод цените на техническите прегледи на автомобилите Кандидатстването за ясли, градини и училища в София става по-лесно с помощта на чатбот Задържаха мъж и жена за побой в хотел в Сандански Единодушна подкрепа за проектобюджета на ДОО, има въздържали се за план-сметките на държавата и НЗОК Военноморските сили получиха първия нов многофункционален модулен патрулен кораб (СНИМКИ) СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС Студентският празник в Пампорово #steniskanabala изпраща своя 12-и сезон с 99 000 лв дарения или 22 стипендии за студенти сираци Зимни забавления: Четири ледени пързалки радват жителите и гостите на София Ръст на потребителската кошница с 1 лв. Децата и еврото: Могат ли учениците да боравят с новите монети Желязков: Оттегленият бюджет беше възможен за мнозинството, настоящият - приемлив за социалните партньори Има ли нужда от промяна на философията на бюджета Илияна Йотова: Този вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на повечето българи Предлагат да се забрани стресът на работа: 10 000 смъртни случая годишно заради "прегаряне" „Новите известни”: Весела Тенева - от „Мис Пловдив” до класната стая (ВИДЕО) Кметът на "Люлин" на спешна среща в Столичната община заради кризата с боклука Хоризонтът на протестите: Ще се радикализира или ще се успокои недоволството след втория Бюджет 2026 "Подайте си оставката, не карайте площада да ви измете": ПП с позиция за втория Бюджет 2026 Отмениха частичното бедствено положение в община Созопол Какво изкара младите хора на протеста срещу управлението и бюджета Прогноза за времето (08.12.2025 - сутрешна) Евакуираха четирима от екипажа на танкера, блокиран в български води (ВИДЕО) Ще има ли сняг за Коледа Правителството се изправя срещу шестия вот на недоверие тази седмица Втората версия на Бюджет 2026: Тристранният съвет обсъжда параметрите на финансовата рамка Началникът на генералния щаб на израелската армия обяви нова граница между страната и Ивицата Газа Вежди Рашидов: Идва смяна на поколението и по-възрастните трябва да го приемат Румен Христов: Трябва да бъдем активни граждани и по време на избори Трети ден танкерът „Кайрос“ е аварирал край брега на Ахтопол - доставиха му храна и евакуираха част от екипажа (ОБЗОР) "Величие" организира ден на отворените врати в "Исторически парк" Благомир Коцев: Свободата е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна Вицеадмирал Николов: Евакуирахме трима души от заседналия край Ахтопол танкер Млад мъж загина при челен сблъсък между лек автомобил и микробус на пътя Велинград - Ракитово Георги Господинов: Хората търсят отговори на сериозни въпроси в литературата Вот на недоверие и нов протест: Какво може да се случи на обществено-политическата сцена Кьовеши в София: Кои си знаковите дела на Европрокуратурата в България Два протеста в два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за демонстрации в цялата страна Един загинал и двама ранени при катастрофа между три коли на пътя Габрово - Севлиево МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер Доставиха провизии за моряците от заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос” (ВИДЕО) Спряха движението на тирове през "Кулата" и "Илинден" Прогноза за времето (07.12.2025 - обедна) Протест с искане за оставка на властта и контрапротест в защита на кмета на Враца Ден след Никулден - празник на осолената риба край морето Опозицията с остра критика и срещу обновения проект на Бюджет 2026 „Българската Коледа“: 8-годишният Иван е едно от децата, които се нуждаят от подкрепа ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА