Магнитудът е 7,6 по Рихтер

Силно земетресение край бреговете на Япония. Магнитудът е 7,6 по Рихтер, а дълбочината - 47 км, сочи Японската метеорологична агенция. Епицентърът е на 80 км от брега на префектура Аомори.

земетресение

Властите съобщават за опасност от 3-метрово цунами, което може да удари североизточното крайбрежие на на страната.

Предупреждението е издадено за префектурите Хокайдо, Аомори и Ивате.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Ройтерс"

