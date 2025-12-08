Снимка: iStock
Магнитудът е 7,6 по Рихтер
Силно земетресение край бреговете на Япония. Магнитудът е 7,6 по Рихтер, а дълбочината - 47 км, сочи Японската метеорологична агенция. Епицентърът е на 80 км от брега на префектура Аомори.
Властите съобщават за опасност от 3-метрово цунами, което може да удари североизточното крайбрежие на на страната.
A Japanese social media user shared this video of the massive earthquake that just hit northern Japan. As the light sways, you can hear earthquake warning alerts coming from a phone.pic.twitter.com/jXfrEGGcWr— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) December 8, 2025
Предупреждението е издадено за префектурите Хокайдо, Аомори и Ивате.Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Ройтерс"
