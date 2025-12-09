Вече над седмица протести на гръцки фермери затрудняват преминаването от България към Гърция.

В 12:00 часа протестиращите затвориха за тежки камиони пътя през граничния пункт „Кулата” и в двете посоки. Веднага започнаха да се образуват и опашки. Очаква се това да продължи до 20:00 часа.

Спряха движението на тирове през "Кулата" и "Илинден"

Засега няма информация дали същото важи и за граничния пункт „Илинден–Ексохи”, но вчера и там движението за камиони беше спряно.

Все така няма яснота докога ще продължат тези протести, тъй като фермерите продължават да бъдат с тежката си техника на самата граница.