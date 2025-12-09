Посетителите на сафари парк в Китай станаха свидетели на нещо неочаквано.

Внезапно дресьор е нападнат от мечка, която води към сцената в Hangzhou Safari Park в провинция Джъдзян, на около два часа южно от Шанхай, предава People.

Очевидци заснели шокиращия момент, в който няколко служители на парка се опитват да се намесят и да отдръпнат мечката от водача. Във видеото се вижда как един от служителите държи баскетболен кош и табло и се опитва да ги използва, за да отблъсне животното, докато друг размахва купчина табуретки. Трети служител удря мечката с голям бамбуков прът. Един мъж дори се опитва да издърпа мечката само с една ръка, докато в другата държи папагал.

В един момент гледачът успява да се освободи и да се изправи, но вместо да се отдръпне, отново се приближава към животното в опит да го върне зад сцената. Мечката пак се нахвърля върху него и служителите отново се намесват, за да го измъкнат от лапите ѝ.

Накрая животното е изведено зад кулисите и на публиката е съобщено, че шоуто се прекратява.

Треньорът Джоу Дзяджън е бил ухапан от мечката, която се казва Сюн Ер, но твърди, че животното не е имало намерение да му навреди. По думите му мечката, която той отглежда от малка, проявила алчност и просто искала торбата му с моркови.

„Ако наистина искаше да ме нападне, нямаше да стоя тук в момента“, казва Джоу.

Въпреки уверенията, че инцидентът е бил резултат от естествено поведение, ръководството на Hangzhou Safari Park е преместило Сюн Ер в по-голяма зона за хранене в планината. Мечката вече няма да участва в демонстрации пред публика.

Джоу добавя, че макар повече да не работи пряко с мечката, редовно я посещава.

Според информация, публикувана в профила на парка в Weibo и цитирана от Global News, нито треньорът, нито мечката са били сериозно пострадали при инцидента.

Това не е първият път, в който паркът попада в центъра на внимание заради мечките си. През 2023 г. Hangzhou Zoo беше принуден да отрече твърдения, че мечките му всъщност са хора в костюми, след като видеа на изправени на задни лапи мечки станаха вайръл в интернет.

Редактор: Ралица Атанасова