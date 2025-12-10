Какво стана ясно след полицейската акция, която проведе отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин" и на още няколко места в София във вторник? Проверяваха се офиси на фирми за бързи кредити и заложни къщи. Акцията е по съмнения за финансиране на случаите на вандализъм след протеста от 1 декември.

"От МВР казаха, че „това е профилактика“. Колко е ефективна тази профилактика - е друга тема. Специално за агитките и фракциите — за тях се знае, че има бивши техни членове, които обикновено имат заложни къщи и са свързани с бързите кредити. И сега — за да направите задържания - и още повече да повдигнете обвинения, трябва да имате доказателства, които очевидно няма". Това обясни в „Твоят ден” по NOVA News главният експерт в програма „Сигурност” към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов.

По думите му по-интересен е въпросът защо и как е изгаснал токът вечерта на 1 декември. "Подобно нещо не се беше случвало. Казах си, когато го чух, че това е планирано. Това, което видях на кръстовището „Левски“ до „Дондуков“, беше действително много скромно за такова голямо планиране", подчерта той.

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов беше категоричен, че в полицейската дейност няма такъв термин като "селектиране на лица". "Това е рутинна дейност на полицията. Тези заложни къщи и бързи кредити би трябвало да се наблюдават постоянно от криминална и икономическа полиция. Това е част от рисковия контингент по всички направления — и като места, където има оборотни пари, и като места, където има оборот на крадени вещи. Нищо ново. Когато и да се въздейства върху такива структури, никога не е късно, тъй като те са рискови за престъпността в района. Така че — това е една нормална, рутинна полицейска дейност", обясни той акцията от вторник.

На въпрос какво означава "селектирани лица" той подчерта, че най-вероятно това са хора, които са извикани да дадат обяснение за неизяснени в етапа на операцията неща. "Това значи, че няма данни за извършени престъпления — поне на този етап. Разбира се, това е сложна дейност — ако е събрана счетоводната документация, на по-късен етап може да се появят и данни за престъпления. Но явно засега няма такива данни, и затова тези лица само са извикани да дадат обяснение. Нищо по-различно", заяви Иванов.

Можеше ли сблъсъкът на протеста на „Възраждане” да бъде предотвратен

И двамата гости се обединиха около тезата, че това е рутинна полицейска операция, ако бъде извадена извън контекста на политическата ситуация. Ако тя е направена с цел профилактиране, а именно полицейско предупреждение на лица, за които има данни, че може би финансират такива вандалски прояви — тя е съвсем на място, подчертаха те.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова