Наградите за най-добрите фотографи бяха връчени на церемония в Лондон
Британският фотограф Марк Мет-Коун е тазгодишният победител на Nikon Comedy Wildlife Awards със снимка на горила, която танцува с вдигната за поздрав ръка. Кадърът е заснет в планините Вирунга в Руанда. Озаглавен е High Five, което в превод означава „Дай пет!”, пише CNN.
Снимката донесе приз за Мет-Коун и в категорията за бозайници, а той обясни и как е направена. „Една млада мъжка горила беше особено нетърпелива да покаже акробатичния си талант: въртеше се, правеше салта и подскачаше високо, ритайки във въздуха. Да наблюдавам това представление беше израз на чиста радост за мен и съм възхитен, че успях да уловя игривия дух на горилата в тази снимка“.
В ежегодния конкурс тази година участваха 10 000 фотографи от 109 страни, като победителите бяха обявени на церемония в Лондон в сряда вечерта. Съдиите първоначално избраха 40 финалисти, чиито снимки след това бяха разгледани от жури. То посочи един призьор и победители във всяка категория.
Финалистите бяха оценявани в седем категории, включително такива за влечуги, насекоми и риби, както и в специална категория за млади фотографи. Има и награда на публиката, за която се гласува онлайн на сайта на конкурса до 1 март.Редактор: Станимира Шикова
