58-годишната опозиционерка е напуснала Венецуела преди два дни с лодка и е достигнала карибския остров Кюрасао
Лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо пристигна в Осло тази нощ, броени часове след като дъщеря ѝ получи от нейно име Нобеловата награда за мир. Мачадо, която живее нелегално в родината си, не успя да присъства на вчерашната церемония в норвежката столица.
По информация от член на екипа ѝ, цитиран от "Ройтерс", 58-годишната опозиционерка е напуснала Венецуела преди два дни с лодка и е достигнала карибския остров Кюрасао. Оттам тя е отпътувала с частен самолет за Норвегия.
Връчиха Нобеловата награда за мир в отсъствието на носителката ѝ
При пристигането си в Осло Мачадо помаха на възторжени свои привърженици, събрали се пред хотел в града. Това беше първата ѝ публична поява от януари насам.Редактор: Ралица Атанасова
