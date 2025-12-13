Визитата на нападателя на Интер Маями Лионел Меси в Индия започна по хаотичен начин, след като фенове изтръгнаха седалки и ги хвърлиха на терена след краткото посещение на аржентинската суперзвезда на стадион "Солт Лейк" в Колката.

Снимка: БТА/АП

Меси е в Индия като част от турне, на което трябва да посети концерти, академии за юношески футбол, турнир по падел и да стартира благотворителни инициативи на събития в Колката, Хайдерабад, Мумбай и Делхи.

Снимка: БТА/АП

Според информации в местните медии, Меси минал по терена и помахал на привържениците, но бил заобиколен от голяма група хора и след 20 минути си тръгнал. Кадри на ANI показаха как фенове хвърлят изтръгнати от стадиона седалки и други предмети на игрището и лекоатлетическата писта.

𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒊𝒂 in India 🇮🇳



80k packed stadium in Kolkata as Messi continues his tour through the country 🏟️👀



🎥 @ddsportschannel pic.twitter.com/40iye4hMtf — 433 (@433) December 13, 2025

"Имаме билет за 100 паунда, но дори не успяхме да видим лицето му", оплака се един от феновете.

Angry crowd in Kolkata’s Salt Lake Stadium throwing bottles from gallery after they couldn’t see Messi properly #MessiInIndia pic.twitter.com/HxhkLsLcFl — India Blooms (@indiablooms) December 13, 2025

Мамата Банерже, който е главен министър на щата Западен Бенгал, се извини на Меси и нареди разследване.

Меси, който игра в контрола на Аржентина с Венецуела на стадиона в Колката през 2011 г., представи статуя в негова чест. Такава от 2017 г. насам има и покойният Диего Армандо Марадона.

Редактор: Цветина Петкова