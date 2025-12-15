Преговорите между украински и американски представители, с участието и на Володимир Зеленски, в търсене на опит за прекратяване на войната в Украйна приключиха след повече от 5 часа и ще бъдат възобновени днес, съобщи украински президентски съветник.

Според него, Зеленски ще коментира преговорите, след като те приключат. Специалният американски пратеник Стив Уиткоф заяви, че в Берлин е бил постигнат значителен напредък.

Зеленски е готов да се откаже от членство на Украйна в НАТО срещу гаранции за сигурност

Преди разговорите Зеленски предложи да се откаже от целта на Украйна да се присъедини към НАТО в замяна на гаранции за сигурност от Запада.

