Преговорите с участието на Зеленски продължиха повече от 5 часа
Преговорите между украински и американски представители, с участието и на Володимир Зеленски, в търсене на опит за прекратяване на войната в Украйна приключиха след повече от 5 часа и ще бъдат възобновени днес, съобщи украински президентски съветник.
Според него, Зеленски ще коментира преговорите, след като те приключат. Специалният американски пратеник Стив Уиткоф заяви, че в Берлин е бил постигнат значителен напредък.
Зеленски е готов да се откаже от членство на Украйна в НАТО срещу гаранции за сигурност
Преди разговорите Зеленски предложи да се откаже от целта на Украйна да се присъедини към НАТО в замяна на гаранции за сигурност от Запада.Редактор: Ивайла Митева
