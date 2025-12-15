-
-
-
-
-
-
Той ще бъде придвижен до специална позиция до бургаското пристанище
Очаква се всеки момент да започне операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от плитчините край Ахтопол до специална позиция до бургаското пристанище. В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви.
Тази сутрин при „Кайрос“ пристигнаха три влекача от Бургас, които ще теглят 276-метровия кораб. Танкерът, който плава под Гамбийски флаг, е сочен за част от сенчестия флот на Русия. Той е един от двата кораба ударени от украински дронове край бреговете на Турция.
Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол: Успешно подадоха захранване към хидравличната система
Южната ни съседка изтегли машината в наши териториални води и я остави край бреговете на Ахтопол.Редактор: Ивайла Митева
