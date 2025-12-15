Очаква се всеки момент да започне операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от плитчините край Ахтопол до специална позиция до бургаското пристанище. В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви.

Тази сутрин при „Кайрос“ пристигнаха три влекача от Бургас, които ще теглят 276-метровия кораб. Танкерът, който плава под Гамбийски флаг, е сочен за част от сенчестия флот на Русия. Той е един от двата кораба ударени от украински дронове край бреговете на Турция.

Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол: Успешно подадоха захранване към хидравличната система

Южната ни съседка изтегли машината в наши териториални води и я остави край бреговете на Ахтопол.

Редактор: Ивайла Митева