Заради оставката на правителството най-вероятният сценарий е да влезем в 2026 година без бюджет. Но това няма да е първият път, в който страната ни влиза в новата година без план-сметка.

След серията парламентарни избори през 2021 г., бюджетната процедура започна много късно и влязохме в 2022 година без бюджет. Същото се случи и през 2023 г., в която новият бюджет беше приет едва в края на юли. 2025 година също започна така.

Бюджет 2026 след оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

В такава ситуация обичайно се приема удължен закон за настоящия бюджет. Има обаче и ограничения - разходите за всеки месец могат да бъдат толкова големи, колкото са били в същия период на миналата година.

Редактор: Ивайла Митева