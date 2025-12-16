Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (16.12.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (16.12.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (16.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (16.12.2025 - обедна) 16 декември 2025 12:50 Прогноза за времето (16.12.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (15.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (15.12.2025 - сутрешна) Валежи от дъжд и сняг по празниците Прогноза за времето (14.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (13.12.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Работник загина при инцидент на строителен обект в Стара Загора Консултациите при президента продължават с „БСП-Обединена левица” и ИТН Успешно приключи сагата с танкера "Кайрос", но съдбата му остава неясна НАП засече 65 търговски обекта с необосновано завишени цени Седем са българските кандидати за европейски прокурор Анализатори: Консултациите при президента са ритуал за успокояване на обществената тревожност Росен Желязков и лидерите на още седем държави членки на ЕС обсъждат сигурността по Източния фланг „ДПС-Ново начало“ на консултациите: Подкрепяме удължителния бюджет, но той не е най-добрият вариант След влизането ни в еврозоната: Накъде ще поеме България Намалява броят на ранните бракове в ромските общности ЕЦБ изважда лева от списъка с референтните обменни курсове „Възраждане“ на консултации при президента: Избори през март са съвсем постижими Кола блъсна дете пред училище в София Открития на хиляди години: Тайните на Перперикон Политическите неизвестни след оставката на правителството АПС: Искането за сваляне на имунитета на Илхан Кючюк буди съмнения за целенасочен натиск Наркопазар с полицейски протекции? Имало ли е чадър над свидетеля по знакови дела Росен Кръстев - Стъкларя Клипове с опасни дрифтове по пътищата в страната предизвикаха вълна от реакции Две комисии в НС приеха удължителния закон за бюджета След оставката на кабинета "Желязков": Втори ден консултации при президента Отличие за NOVA NEWS: Предаването "Социална мрежа" получи наградата "Даниела Сеизова" Баща на дете, подкрепено от „Българската Коледа”: Даниел порасна с 10 см за последната година Рекорден интерес към пътуванията за Нова година въпреки по-високите цени Послания между редовете: Консултациите при президента като тест за власт и реакции Росен Желязков ще участва в срещата на върха на държавите по Източния фланг Българските подрастващи - на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия Напрежение между Народния театър „Иван Вазов“ и Министерството на културата Освободиха двама от обвинените за смъртта на 8-годишно дете в Несебър Експерт: Беше важно да влезем в еврозоната с редовен бюджет Танкерът „Кайрос” вече е пред Бургаския залив Георг Георгиев участва в редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на ЕС Д-р Ваня Нушева: Партийната система у нас се намира в период на трансформации Осъдиха условно две лекарки за смъртта на дете в Сливен Преди въвеждането на еврото: КЗП и НАП - със засилен контрол в хранителните магазини „Пресечна точка”: За консултациите на президента с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ и за Закона за удължаване на бюджета за 2025 година Синдикатите предупреждават: Удължителният бюджет ще създаде сериозно социално и финансово напрежение Разкриха незаконна търговия със защитени диви птици на пазар в Пловдив Трамвай и туристически автобус се удариха на бул. "Ситняково" (СНИМКИ) Осъдиха мъж, дрогирал се и откраднал кола в "Люлин" Отпускат над 1,7 млн. лв. за подготовка на талатливи ученици за олимпиади Правителството предложи НС да одобри проекта на удължителен бюджет AI на помощ: Около 100 души на ден използват чатбота за кандидатстване в ясли, градини и училища в София Европрокуратурата поиска имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк Консултациите при президента продължават във вторник Столичната община планира изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места Домашно куче нахапа 5-годишно дете в Софийско Прогнозите на експертите: Какви са бъдещите конфигурации за управление? "Магазин за хората": Държавата отвори първия щанд с ниски надценки ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА