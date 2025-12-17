Окръжна прокуратура - Плевен привлече като обвиняем 54-годишния С.Г. за опит за умишлено убийство след кървавия инцидент в град Кнежа. Пострадалият 37-годишен мъж (П.К.) остава в болница в Плевен с прободни рани и с опасност за живота.

Сигналът за сбиването е подаден във вторник (16 декември) в 16:40 часа. Според събраните до момента доказателства пострадалият е бил на гости в дома на роднини на обвиняемия. Между двамата възникнал скандал, който бързо прераснал във физическа саморазправа. В хода на боя 54-годишният мъж извадил нож и нанесъл няколко прободни рани в областта на гръдната кухина на опонента си.

От прокуратурата уточняват, че престъплението е извършено при условията на опасен рецидив. Нападателят е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои да бъде внесено искане в Окръжен съд - Плевен за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

За това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

При първоначалните действия на полицията са иззети метален нож и други веществени доказателства. Освен обвиняемия, по случая първоначално бе задържан и друг 27-годишен мъж, участвал в сбиването. Разследването продължава.