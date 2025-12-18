Известният американски военен кореспондент Питър Арнет, носител на "Пулицър" за репортажите си от Виетнам през 1966 г., който отрази повечето конфликти от края на XX век, почина на 17 декември, твърдят американските медии. Журналистът страдаше от рак на простатата и от 13 декември беше хоспитализиран в болница в Калифорния. Той беше на 91 години.

Като кореспондент на американската информационна агенция Associated Press (АП), той отразяваше войната във Виетнам от 1962 г. до падането на Сайгон (днес Хо Ши Мин) през 1975 г. Репортажите му от сърцето на боевете му донесоха наградата „Пулицър” през 1966 г.

Peter Arnett, Pulitzer Prize-winning Vietnam, Gulf War correspondent, dead at 91 https://t.co/B4xML5TGw3 pic.twitter.com/uRmCEqw4zj — New York Post (@nypost) December 18, 2025

През кариерата си, отличена с много други награди, той отрази не по-малко от 17 войни в Азия, Близкия изток, Европа и Латинска Америка. Известен е и с интервюто си с Осама бен Ладен през март 1997 г. „някъде в Афганистан”, няколко години преди атентатите от 11 септември.

Като журналист в CNN, отразяването на първата война в Залива от Багдад през 1991 г. го направи известен по целия свят. Докато американските ракети удряха иракската столица, Арнет, един от малкото западни журналисти на място, разказа за войната от стаята си в хотела с кадри, предадени с мобилния му телефон.

Краят на кариерата му обаче бе белязан от полемики. През 1999 г. той беше уволнен от CNN заради участието си в репортаж, излъчен през 1998 г., в който се твърдеше, че американските сили са използвали нервно-паралитичен газ срещу дезертьори в Лаос по време на войната във Виетнам. Информацията беше категорично опровергана от американските военни власти и CNN също се отрече от нея.

През 2003 г., по време на втората война в Залива, той беше подложен на публично осъждане за това, че даде интервю за иракската държавна телевизия, докато САЩ отново бяха във война с Багдад. В това интервю Питър Арнет разказа, че „първият план за война се провали поради иракската съпротива“. И добави: „Очевидно американските стратези са подценили решимостта на иракските сили“. Тези думи предизвикаха много протести в САЩ, като някои смятаха, че те „помагат и утешават врага“. След това Арнет беше уволнен от тогавашния си работодател NBC. През 2007 г. той се пенсионира като журналист.

Редактор: Цветина Петрова