Бяха му повдигнати две обвинения
Софийският районен съд решава днес дали да остави за постоянно в ареста бившия на 138-о училище Александър Евтимов.
Бяха му повдигнати две обвинения - за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.
Уволниха директора, обвинен в поставяне на камери в училищни тоалетни
Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства.Редактор: Ралица Атанасова
