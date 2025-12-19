Агенция „Пътна инфраструктура“ информира, че са въведени ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Забрани ще действат на 23 и 30 декември в часовия диапазон от 12:00 до 20:00 часа по всички автомагистрали в страната. На 4 януари ще бъде въведена забрана за движение на камиони в посока София. В района на автомагистрала „Струма“ край Симитли в посока Кулата ще бъдат осигурени две ленти за движение с цел облекчаване на трафика.

Месец декември е сред най-натоварените по отношение на пътното движение в страната, поради което органите на реда и институциите са предприели редица мерки за повишаване на безопасността. Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков.

По думите му от началото на седмицата се провеждат интензивни проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества от водачите. Само за последните четири–пет дни са установени над 150 случая, свързани с шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

„Очакванията ни са за сериозно натоварване на пътния трафик по време на коледно-новогодишните празници, затова мерките започват още от днес“, заяви Близнаков. Той уточни, че МВР работи в тясно сътрудничество с Агенция „Пътна инфраструктура“, като се планират ограничения на тежкотоварното движение, както и допълнителни действия за осигуряване на безопасността в търговските центрове и на изходите на страната.

Той добави, че въпреки засиленото движение, статистиката за пътнотранспортните произшествия дава основание за умерен оптимизъм. От началото на годината се отчита намаление на тежките катастрофи в сравнение със същия период на миналата година. Броят на ранените е по-малък с около 10%, а загиналите са с 22 души по-малко.

От отдел „Пътна полиция“ към СДВР съобщиха, че са предприети мерки за извеждане на допълнителни екипи по входно-изходните артерии на София. Засилен контрол ще има и в районите на големите търговски центрове. Към момента трафикът в столицата е нормален, но се очаква да се засили още днес, като най-интензивно движение се прогнозира на 23 и 24 декември.