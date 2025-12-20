-
Специална туристическа атракция събра десетки пътници в центъра на страната
Днес, на Игнажден, БДЖ пусна специална туристическа атракция в центъра на България.
Коледен влак с вагон от правителствения Витоша Експрес и теглен от парен локомотив, замина от Гара Горна Оряховица тази сутрин. Влакът бе пълен с туристи.
Снимка: Мартин Георгиев
Изненада за всички, най-вече за децата, беше Дядо Коледа. Той раздаде подаръци от името на държавните железници.
„Машината е работила тази серия - 16 в Горна Оряховица, и е карала всички влакове от Русе, Горна Оряховица до Сара Загора. Пътнически, товарни, бързи, мощен локомотив, универсален за всякакви влакови”, каза машинистът Алберт Иванов.
Снимка: Мартин Георгиев
