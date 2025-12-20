Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (20.12.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (20.12.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (20.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (20.12.2025 - обедна) 20 декември 2025 12:50 Дъжд през уикенда в Източна България Прогноза за времето (19.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (19.12.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (18.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (18.12.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (17.12.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивайла Маринова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Приказни герои на гости в ИСУЛ: Алпинисти зарадваха малките пациенти на онкохематологията Пара, празник и Дядо Коледа: коледен влак на БДЖ потегли на Игнажден Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол От днес се въвежда Зелен билет за три дни в София „Темата на NOVA” в аванс: „Лъжичка щастие“ – как кулинарията възражда традициите и лекува самотата 18-годишно момиче загина при катастрофа край Варна Еми Стамболова след 3 години мълчание: За смелостта да излезеш от комфортната зона "Тук и сега": Владо Зомбори – смъртта на баща ми и раждането на дъщеря ми пренаредиха приоритетите ми в живота Новините на NOVA отличиха най-добрите: Награди за труд, смелост и факти Киселова: Ще подкрепим кабинет, ако Борисов не е премиер и „ДПС-Ново начало” не участва в коалицията Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София Мартин Димитров: Промяната на модела е критичният, ключовият въпрос Явор Колев за скандала в 138-о училище: Скритите камери са били 100% злонамерени „Билков“ пилинг обезобрази млада майка: Изгаряне втора степен и дълго възстановяване 5 месеца след огнения ад: Как хората в Рани Луг ще посрещнат Коледа Сюжет като на филм: След 29 години върнаха в Разград открадната безценна оброчна плочка Видинската болница откри библиотека с близо 150 книги Фестивал на пелина в село Змейово „Дотам и обратно”: Бъдни вечер в Лудогорието - постни капански вкусотии Отбелязваме Игнажден Дъжд през уикенда в Източна България Трайно необвързаните хора се увеличават значително Актрисата Елена Атанасова - за малките радости и мислите преди сън Камери в тоалетните: Какви може да са последствията, когато интимното пространство е нарушено? Любомир Дацов: Удължителният бюджет е шанс да не бъде пропиляна още една година Пътуване до края на света: Мариета Георгиева - българката, развяла родния флаг на Южния полюс Шулева: По-високи осигуровки не означават повече пенсионни права Голямото пътуване за Коледа: Забрани и проверки по пътищата Любомир Кючуков: Проблемът за ЕС и за Украйна вече не е оръжието, а парите – кой и как плаща ВАС отмени уикенд винетката заради грешно превалутиране в евро Как ще се управляват парите ни във втория пенсионен стълб Илияна Йотова: Изборите вероятно ще са в края на март „Българската Коледа“ подпомага лечението и рехабилитацията на дете със слухова загуба СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК Столична община въвежда Зелен билет заради замърсения въздух Новините на NOVA (19.12.2025 - следобедна) ПГ на "ДПС-Ново начало": Следим стриктно цените и настояваме за твърди мерки срещу спекулата "Телеграфно подкастът": Защо младите не гласуват, а протестират срещу властта Задържаха мъж за споделяне на порнографски файлове с малолетни Откриха над 160 кг хероин в тир с хранителни стоки, пътуващ за България Легендата Стоян Саладинов: Как арестувахме Сретен Йосич Кристиан Вигенин: Българското общество не е антиевропейско Млада жена почина след пушене на наргиле в Благоевград Между исканията и възможностите: Експерти коментират промените в Изборния кодекс Стефка Танчева: Наредбата за гъвкаво работно време за родители не е задължение, а възможност за преговаряне Делян Пеевски показа “Музея на сглобката” на група млади хора (СНИМКА) Влаковете ще се движат с повече вагони за празниците Увеличиха с още 2 г. присъдата на убиеца на Митко от Цалапица ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА