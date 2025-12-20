В полунощ на Бъдни вечер традиционни песни ще зазвучат в малката пещера под храма „Рождество Христово“ във Витлеем, предава „Асошиейтед прес”. Това е мястото, където християните вярват, че е роден Иисус Христос.

Хорът към храма вече репетира за тазгодишната служба. „Независимо от трудностите и мрака, винаги има светлина и надеждата е жива“, казва диригентът на формацията Джоузеф Хазбун.

През последните две години, докато бойните действия в Газа продължаваха, празникът във Витлеем беше мрачен, без традиционните празненства, украса и музика. Тази година семейства отново се събират на площад „Мангър”. В района се провеждат празнични светлини, коледен базар и музикални представления за деца.

„Може да се види как градът отново оживява“, разказва жителката на Витлеем Зоя Талгия.

Коледа и религиозните поклонници винаги са били основен икономически двигател за Витлеем. Според местните власти около 80% от жителите на града зависят от бизнеса, свързан с туризма. Въпреки постигнатото примирие през октомври, напрежението в голяма част от Западния бряг остава високо.

Светлините на коледната елха на площад „Мангър“ във Витлеем за първи път от две години насам бяха запалени по-рано този месец.

Редактор: Ивайла Маринова