Съветите към шофьорите са да тръгват с пълен резервоар и подходящи гуми
Очаква се интезивен трафик и минусови температури през следващите дни. Заради това от АПИ въвеждат специална организация на движението.
На 23 и 30 декември се ограничава движението на камиони над 12 тона по всички магистрали за периода от 12 до 20 часа.
Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол
На 23 и 24 декември ще се въведе реверсивно движение в посока "Кулата". Съветите към шофьорите са да тръгват с пълен резервоар и подходящи гуми. МВР ще засили присъствието по всички натоварени пътища в страната.
