Снимка: iStock
-
Разбиха престъпна група за наркоразпространение в Благоевградско
-
Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в София, трима са задържани
-
„Билков“ пилинг обезобрази млада майка: Изгаряне втора степен и дълго възстановяване
-
Майстор на превъплъщенията: Коя е Елеонора - джебчийката със 100 ареста в Мадрид?
-
3 жертви и 9 ранени след атака с нож и димни бомби в метрото в Тайпе (ВИДЕО)
-
Задържаха мъж за споделяне на порнографски файлове с малолетни
От началото на разследването двамата обвинени са в ареста
Днес съдът ще даде ход на делото срещу Красимир Георгиев и Габриела Сашова. Двамата бяха обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник.
Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари. След като случаят стана публичен в десетки градове в страната избухнаха протести, а законодателството беше променено.
Повдигнаха по три обвинения на мъжа и жената от Перник за насилието над животни
От началото на разследването двамата обвинени са в ареста.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни