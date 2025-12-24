Само преди два месеца Царево отново беше наводнено – за втори път за последните две години. Днес следите от бедствието все още са видими, а засегнатите семейства се опитват да намерят сили да посрещнат празниците с надежда и вяра в по-добри дни.

Домът на Анка, разположен край река Черна, е залят от приливна вълна за втори път. Водата отнесла цялата покъщнина, част от двора и пътя край реката. Месеци по-късно семейството започва живота си отначало. „Изчистихме всичко и започнахме наново. Изхвърлихме мебели, дрехи – не ни остана нищо“, разказа снаха ѝ Станислава Борисова.

С много усилия и със спестяванията си семейството успява да обзаведе дома си отново. Помощ получават и от близки и приятели. Заради децата в къщата вече има и коледна елха, макар тази година подаръците под нея да са символични. „Скромно ще е – нямаме възможност за повече“, сподели Станислава.

Два месеца след бедствието щетите личат не само в частните имоти, но и по улиците на Царево. До района около реката все още няма нормален достъп. „Нямаме път и обикаляме, за да стигнем до града“, каза тя.

От Община Царево уверяват, че се работи по възстановяването на инфраструктурата. Заместник-кметът Денис Диханов обясни, че по поречието на река Черна е предвидено асфалтиране и ремонти на няколко улици, включително такива, засегнати още при наводнението през 2023 г. Средствата за ремонта са получени едва през ноември тази година.

