Формцията е съставена от цялото семейство музиканти
София се радва на необичайна коледна изненада – таен коледен оркестър, който се появява на най-неочаквани места, за да весели минувачите с музиката си. Формацията е съставена от цяло семейство музиканти – родители, деца и дядо.
Всички те са професионалисти и учители по музика, които заедно с децата си създават уникални коледни изпълнения. Семейният състав и спонтанните концерти превръщат всяка тяхна изява в истински празник за софиянци.
Повече гледайте във видеото.
