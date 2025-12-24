София се радва на необичайна коледна изненада – таен коледен оркестър, който се появява на най-неочаквани места, за да весели минувачите с музиката си. Формацията е съставена от цяло семейство музиканти – родители, деца и дядо.

Всички те са професионалисти и учители по музика, които заедно с децата си създават уникални коледни изпълнения. Семейният състав и спонтанните концерти превръщат всяка тяхна изява в истински празник за софиянци.

Повече гледайте във видеото.