Снимка: iStock
Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина
Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван. Това съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от "Ройтерс". До момента няма данни за нанесени щети.
Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина. Земетресението е усетено и в столицата Тайпе.
Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси полуостров Камчатка
Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения.
Над 100 души загинаха при трус в южната част на страната през 2016 г., а земетресение със сила 7,3 отне живота на над 2000 души през 1999 г.Редактор: Ивайла Митева
