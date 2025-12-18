Снимка: iStock
Трусът е усетен е с интензитет до 6 по скалата
Земетресение с магнитуд 6,5 беше регистрирано край бреговете на руския полуостров Камчатка. Това съобщи Камчатският филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките, цитиран от ТАСС.
„Сеизмичното явление беше с магнитуд 6,5, като епицентърът се намираше на 103 км от Петропавловск-Камчатски, а дълбочината му беше 41,5 км. В някои райони бяха усетени трусове с интензитет до 6“, се казва в съобщението на институцията.
